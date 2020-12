EuropeFX: Öl fällt nach unten, Gold steigt nach oben

Öl mit großem Widerstand

Die Ölpreise lassen heute etwas nach, nachdem sie am Donnerstag ihre Gewinne ausgeweitet haben und die Erholung seit Anfang November auf über 40% gestiegen sind. Es hat viele positive Impfstoffnachrichten gekostet, einschließlich der ersten Einführung einer - die zweite wird nicht weit hinterherhinken - und eines neuen Produktionsabkommens für die OPEC + für das nächste Jahr, um hierher zu gelangen, aber es erntet sicherlich die Belohnungen.

Die Rohölpreise betreten derzeit jedoch ein potenziell schwieriges Gebiet, wobei das WTI-Niveau von 49 bis 50 USD historisch gesehen ein sehr wichtiger Unterstützungsbereich war, bevor es Anfang dieses Jahres zu einem Widerstand kam. Es stellt auch eine Art psychologische Barriere dar, die, wenn sie überwunden würde, einen sehr bullischen Schritt darstellen würde.

Angesichtsd´der kurzfristigen Risiken für die Wirtschaft durch Covid-19, da immer mehr Länder erneut eine Sperrung befürworten, frage ich mich, ob wir möglicherweise Gewinnmitnahmen knapp unter diesem hohen Ölniveau sehen. Die nächsten ein oder zwei Monate könnten äußerst herausfordernd sein, da die ersten Impfstoffe eingeführt werden und Sperren-vielleicht die letzten- zumindest im Januar unvermeidlich erscheinen.

Zukunft hell für Gold

Die Zukunft sieht gut aus für Gold, nachdem es diese Woche zu den Gewinnen beigetragen hat, obwohl sich die Fed gegen neue Konjunkturmaßnahmen entschieden hat. Während die Zentralbank länger Top-Käufe getätigt hat, was eine Art Lockerung darstellt, ging sie in den letzten Monaten nicht so weit wie eine Reihe anderer Zentralbanken, obwohl das Land eine zermürbende Welle von Covid- durchlief. 19 im Moment.

Die Händler scheinen jedoch mit ihrer Entscheidung zufrieden zu sein - unterstützt von ihrer optimistischen wirtschaftlichen Einschätzung -, da der Dollar rutscht, die längerfristigen Renditen stabil bleiben und die Aktienmärkte wieder auf Rekordniveau liegen. Dies hat es Gold ermöglicht, diese Woche erneut bei USD 1.900 zu laufen, und obwohl es beim ersten Versuch gescheitert ist, bezweifle ich, dass es der letzte sein wird. Dies bleibt eine sehr akkommodierende Umgebung, die perfekt zum gelben Metall passt.

Bitcoin zurück zu seinem volatilen Besten

Bitcoin beendet das Jahr auf einem Hoch, nachdem es am Mittwoch zum ersten Mal 20.000 USD gebrochen hat. Es war klar, dass dies der Katalysator für eine weitere Operation sein würde, und genau das haben wir gesehen. Die Krypto überstieg innerhalb von 24 Stunden nach dem Eintritt USD 23.500. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dort gemacht wurde. Das nächste kurzfristige Ziel liegt bei 25.000 USD, und nichts deutet darauf hin, dass wir lange warten müssen, um es zu sehen. Bitcoin ist wirklich wieder zu seinem volatilen Besten zurückgekehrt und bringt seine Kollegen mit.





Handeln Sie Öl auf einem EuropeFX-Demokonto