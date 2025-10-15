Euroraum-Industrieproduktion sinkt im August um 1,2 Prozent

DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im August etwas besser als erwartet entwickelt. Wie Eurostat mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 1,6 Prozent und ein Minus auf Jahressicht von 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für Juli gemeldete monatliche Produktionszuwachs von 0,3 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert.

October 15, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)