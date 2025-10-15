DAX24.258 +0,1%Est505.626 +1,3%MSCI World4.290 +0,3%Top 10 Crypto15,59 +1,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.228 -0,4%Euro1,1630 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.183 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen
Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus? Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Euroraum-Industrieproduktion sinkt im August um 1,2 Prozent

15.10.25 11:12 Uhr

DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im August etwas besser als erwartet entwickelt. Wie Eurostat mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 1,6 Prozent und ein Minus auf Jahressicht von 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für Juli gemeldete monatliche Produktionszuwachs von 0,3 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)