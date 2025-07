Eurozone: Arbeitslosenquote unverändert 6,2 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Juni stabil geblieben. Sie habe wie schon im Vormonat bei 6,2 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Allerdings wurde der Vormonatswert von 6,3 Prozent auf 6,2 Prozent revidiert. Die Arbeitslosenquote liegt seit drei Monaten auf einem rekordtiefen Niveau.

Wer­bung Wer­bung

In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 62.000. Im Jahresvergleich ging sie um 293.000 zurück. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug 10,70 Millionen.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,4 Prozent und in Finnland mit 9,3 Prozent. Deutschland weist mit unveränderten 3,7 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jsl/jkr/mis