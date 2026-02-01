DAX24.870 +0,1%Est506.000 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +1,9%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.440 +1,2%Euro1,1854 -0,1%Öl67,83 +0,4%Gold4.970 +1,0%
Eurozone-BIP wächst im vierten Quartal um 0,3 Prozent

13.02.26 11:07 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2025 moderat gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Januar bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.

Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im vierten Quartal 1,3 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung. Im Vorfeld hatten Ökonomen eine Bestätigung erwartet.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im vierten Quartal unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte Zypern mit einem Zuwachs um 1,4 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang wies Rumänien mit einem Minus von 1,9 Prozent aus. In Deutschland wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent. Frankreich meldete ein Wachstum von 0,2 Prozent, Italien von 0,3 Prozent.

