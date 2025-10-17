DAX23.779 -2,0%Est505.578 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.194 -2,4%Euro1,1701 +0,1%Öl60,45 -0,9%Gold4.338 +0,3%
Eurozone: Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent

17.10.25 11:17 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirte erwartet bestätigt. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, stieg um 0,1 Prozentpunkte auf revidierte 2,4 Prozent. In einer ersten Schätzung war noch ein unveränderter Wert von 2,3 Prozent ermittelt worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hat den Leitzins zuletzt nicht verändert./jsl/jkr/stk