Eurozone-Produktion steigt im Juli leicht

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Juli leicht gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,8 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,7 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,9 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

September 16, 2025 05:07 ET (09:07 GMT)