DAX23.662 -0,4%ESt505.438 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.977 -0,2%Euro1,1807 +0,3%Öl67,10 -0,6%Gold3.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Eurozone-Produktion steigt im Juli leicht

16.09.25 11:07 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Juli leicht gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Wer­bung

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,8 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,7 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,9 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 05:07 ET (09:07 GMT)