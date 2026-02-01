DAX25.262 +1,1%Est506.085 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1834 -0,2%Öl68,29 +1,4%Gold4.916 +0,8%
Eurozone/Saisoneffekte: Industrieproduktion sinkt zum Jahresende

16.02.26 11:34 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Dezember nicht ganz so stark geschrumpft wie befürchtet. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Dass die Produktion letzten Monat des Jahrs sinkt, ist nicht ungewöhnlich, denn durch die Weihnachtsfeiertage haben viele Menschen frei und mancherorts ruht die Produktion. Im Jahresvergleich zog die Industrieproduktion im Dezember allerdings um 1,2 Prozent an, wenngleich hier war ein etwas höheres Plus erwartet worden war.

Wer­bung

Im November war die Produktion im Monatsvergleich revidiert um 0,3 Prozent gestiegen; zuvor war ein Wert von 0,7 Prozent gemeldet worden.

Die wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion verzeichneten im Dezember überwiegend Rückgänge. Das deutlichste Minus in Höhe von 1,9 Prozent gab es bei den Investitionsgütern. Bei Gebrauchsgütern stieg die Produktion leicht./la/jsl