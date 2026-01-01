DAX24.891 +0,1%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,91 +0,2%Gold4.451 +0,1%
Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich stärker ein als erwartet

06.01.26 10:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 52,6 Punkte ermittelt worden.

Zuvor war der Stimmungsindikator drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit Mai 2023 erreicht. Trotz des Dämpfers zum Jahresende liegt der Wert weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft ging ebenfalls zurück. Der Indexwert fiel um 1,3 Punkte auf 51,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein schwächerer Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden./jkr/mis