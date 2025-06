Eurozone wächst deutlich stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Wirtschaft zu Jahresbeginn deutlich stärker an Fahrt gewonnen als bisher bekannt. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorangegangene Schätzung für das Wachstum wurde damit verdoppelt. Zuvor war nur eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gemeldet worden.

Wer­bung Wer­bung

Analysten hatten für die ersten drei Monate des Jahres zwar mit einer Aufwärtsrevision gerechnet. Sie waren aber nur von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent ausgegangen.

Außerdem revidierte Eurostat auch die Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2024 nach oben. Demnach ist die Wirtschaftsleistung in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres um 0,3 Prozent gewachsen, nachdem zuvor ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet worden war.

Unter anderem wurden die Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich nach oben revidiert. Demnach wuchs die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,4 Prozent. Ursprünglich war nur ein Wachstum um 0,2 Prozent gemeldet worden.

Wer­bung Wer­bung

Den stärksten Anstieg in der Eurozone meldet Eurostat in Irland. Hier zog die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal erneut deutlich an, und zwar um 9,7 Prozent./jkr/mis