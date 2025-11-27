DAX23.781 +0,2%Est505.652 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +0,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.963 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl63,20 +0,2%Gold4.157 -0,2%
Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich geringfügig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November geringfügig verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 97,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet.

Der ESI liegt damit aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Gestützt wurde die Erholung durch eine Verbesserung der Stimmung im Dienstleistungssektor. Das sowieso schon schwache Industrievertrauen trübte sich hingegen ein. Das Verbrauchervertrauen blieb stabil./jsl/mis