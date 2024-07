EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Montagmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,01 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.755 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 171,40 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (7,22 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 19,88 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,212 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

