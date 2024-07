EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Montagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,05 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 53.652 Stück.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 170,06 Prozent wieder erreichen. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 25,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

