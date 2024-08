EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,65 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,65 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,57 EUR ein. Bei 8,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.201 Stück gehandelt.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,53 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 208,73 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

