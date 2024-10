EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,09 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 6,09 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,09 EUR. Bisher wurden heute 14.341 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 71,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,84 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,623 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

