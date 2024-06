EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag in Rot

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 8,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 8,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412.720 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,28 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Abschläge von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,50 EUR.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,157 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

