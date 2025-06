EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 7,14 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,06 EUR. Bisher wurden heute 31.154 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. 48,74 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,13 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie aus.

