EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 9,59 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,59 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,79 EUR zu. Bei 9,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 495.938 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 154,98 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR ab. Abschläge von 24,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,50 EUR.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 240,69 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EVOTEC SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

