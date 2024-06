EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,87 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,87 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 172.801 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von 175,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 8,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,66 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,50 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR im Vergleich zu 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Am 13.08.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,157 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

