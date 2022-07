EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag fester

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 24,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 24,06 EUR. Bei 23,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.435 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 47,50 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,35 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 40,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 11.05.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,67 EUR – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 133,09 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images