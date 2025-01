EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 8,65 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 8,65 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,76 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 166.258 Stück.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 18,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 70,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

