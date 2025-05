EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 7,34 EUR ab.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 7,34 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,77 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,95 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.916.849 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 31,10 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 17.04.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 221,23 Mio. EUR – ein Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,444 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

