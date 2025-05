EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag im Tiefenrausch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,8 Prozent auf 6,89 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,8 Prozent auf 6,89 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,87 EUR. Bei 6,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 130.524 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 54,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,60 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,90 EUR.

Am 17.04.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221,23 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,444 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

