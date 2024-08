EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 8,31 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 8,31 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 8,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.509 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Gewinne von 182,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,22 EUR am 17.06.2024. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 13,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,28 Prozent zurück. Hier wurden 208,73 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 EUR einfahren.

