EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 7,00 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 7,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 585.965 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,66 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 52,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Abschläge von 27,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,90 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 17.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 221,23 Mio. EUR gegenüber 201,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,453 EUR ausweisen wird.

