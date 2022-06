EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Um 08.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,35 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 26,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,51 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.512 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 45,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,50 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 30,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 11.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 164,67 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,09 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 0,262 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die EVOTEC SE-Aktie ein

EVOTEC-Aktie in Grün: EVOTEC erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage in Italien

EVOTEC-Aktie im Minus: EVOTEC kooperiert mit Almirall bei Dermatologie

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images