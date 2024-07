EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Montagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 9,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 9,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,90 EUR. Mit einem Wert von 9,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 149.009 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 149,52 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 240,69 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

