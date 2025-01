EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 8,41 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.092 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 53,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 39,80 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

Börse Frankfurt: MDAX fällt nachmittags zurück