EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 6,00 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,00 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,06 EUR zu. Bei 6,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.552 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 290,99 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 18,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,60 EUR an.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 182,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

