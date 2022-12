EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Freitagmittag

Um 12:22 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 16,09 EUR zu. Bei 16,21 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 16,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 103.668 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2021). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,53 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images