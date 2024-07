EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 9,82 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,6 Prozent auf 9,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 9,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 456.547 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte EVOTEC SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

