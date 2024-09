EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag seitwärts

Kurs der EVOTEC SE

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,97 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,97 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,06 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,92 EUR. Zuletzt wechselten 260.555 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 74,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei -0,54 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 170,28 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

