EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 5,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 5,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,53 EUR aus. Bei 5,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 959.916 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 291,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 9,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,76 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 182,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. EVOTEC SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,712 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im SDAX

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: Am Mittwochmittag Gewinne im SDAX