EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 17,05 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 17,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.602 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,06 Prozent. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 34,67 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,22 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

