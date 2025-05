EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag im Minusbereich

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,58 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,58 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.266 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 28,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,28 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,90 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,459 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

