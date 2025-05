EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,98 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 6,98 EUR zu. Bei 7,01 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.762 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 10,66 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 52,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,49 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,90 EUR.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,66 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR umgesetzt.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,459 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

