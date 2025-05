EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag höher

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,11 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 7,11 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Bisher wurden heute 245.013 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 40,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR im Vergleich zu 201,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,459 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

