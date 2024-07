EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 9,01 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 3,5 Prozent auf 9,01 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,94 EUR ab. Bei 9,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 655.602 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Gewinne von 171,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 19,88 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR – eine Minderung von 13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,226 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

