EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 6,06 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 6,06 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 472.945 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 286,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 19,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 11,60 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,575 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

