EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Donnerstagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 6,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 6,18 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,19 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.410 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 279,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im TecDAX