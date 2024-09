EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 6,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 6,14 EUR zu. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.029 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Mit einem Zuwachs von 282,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 17,52 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

