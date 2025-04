EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 7,19 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 7,19 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 541.286 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 10,66 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 17.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 221,23 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,444 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

