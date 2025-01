EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 8,14 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,19 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.910 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2024 bei 16,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus