EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

14.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 8,52 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 8,52 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 8,59 EUR. Bei 8,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 351.119 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 187,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 8,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus. Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 240,69 Mio. EUR gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,164 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt schlussendlich zurück Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

