EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,39 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 7,39 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 7,37 EUR. Mit einem Wert von 7,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 47.295 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 31,55 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,80 EUR.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

