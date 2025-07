EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,26 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 7,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.189 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 46,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 30,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

