EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 7,31 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 7,31 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,49 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 393.539 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 30,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,80 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je Aktie ausweisen dürften.

