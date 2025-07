EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,26 EUR ab.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 7,20 EUR. Bei 7,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.152 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,80 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

