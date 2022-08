EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag im Aufwind

Das Papier von EVOTEC SE legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 27,59 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 27,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 175.761 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 45,83 EUR markierte der Titel am 18.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 39,80 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,37 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 164,67 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,22 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC mit erfreulicher Umsatzentwicklung

EVOTEC-Aktie letztlich mit kräftigem Kursverlust: Morgan Stanley für Jahre skeptisch

EVOTEC-Aktie klar im Plus: EVOTEC plant JV mit Boehringer

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images