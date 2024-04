EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 13,52 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 13,52 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.631 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (12,62 EUR). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 7,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,65 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,318 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

