EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 5,95 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 5,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.141.954 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 294,28 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,494 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

